André Marín es despedido de Fox Sports; "nunca lo esperé", dice

André Marín

fue oficializado como nueva contratación de Televisa, rumbo al 2024 que tendrá gran actividad deportiva con Juegos Olímpicos de París y la Copa América.Con imágenes y promocionales filtrados en redes sociales y luego la confirmación por parte de TUDN, los rumores fueron disipados:dejaría Fox Sports al terminar el año.Sin embargo, esto se adelantó unos meses antes, ya que fue despedido, así lo confirmó el ex de TV Azteca mediante un comunicado difundido en redes sociales."Después de 12 años, fui separado de Fox Sports (México). Gracias a todos ustedes por seguirme a lo largo de esta maravillosa aventura", escribió el periodista al inicio de su escrito.Asimismo, lamentó no poder despedirse de otra forma debido a su sorpresiva salida."Nunca esperé que el dueño de la compañía, Manuel Arroyo, me despidiera de esa forma. Lo siento mucho, pero le seguiré agradecido. Me hubiera gustado despedirme de otra forma", agregó en su misiva., al igual que David Faitelson, serán parte de Televisa Univision para el siguiente 2024.