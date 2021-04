Andy Ruiz cerró su preparación

CIUDAD DE MÉXICO.- Disciplinarse ha sido la clave para ver a un Andy Ruiz renovado, que sueña con volver a tener una oportunidad por un título de peso completo. Y en ese camino, el ejemplo de Saúl Canelo Álvarez lo tiene a unos días de volver al ring, para medirse con Chris Arreola.

Sincero, el boxeador aceptó que cuando todo parecía nublado, tomó el teléfono y le habló a Saúl "Canelo" Álvarez, "para ver si me abrían las puertas. Me dijo que conocía mis habilidades, pero necesitaba disciplina y es como hemos trabajado". A sus 31 años, fue la única vía para ser parte de un equipo ganador dirigido por Eddy Reynoso.

Y es que Ruiz sobrevivió poco tiempo con el recuerdo de la hazaña de noquear al inglés Anthony Joshua en junio de 2019. Esa noche salió ataviado de cinturones de las mejores organizaciones del pugilismo, pero el festejo se alargó y seis meses volvió a su realidad, perdiendo todo en la riña de revancha.

"Me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba. Yo sé que en mi última pelea no fue el resultado como el que yo quería, pero ya volvimos arriba, andamos entrenando duro, por eso me vine a entrenar con el ´Canelo´ y Eddy Reynoso, aquí andamos al cien para la pelea,", compartió vía remota en conferencia de prensa.

La cita para demostrar con hechos lo que su cuerpo, fortalecido y con trece kilos menos presume, será este sábado, en Carson, el sitio donde Ruiz iniciará el camino de regreso a las peleas importantes.

Va por su victoria 34, 22 veces ha ganado por la vía del nocaut y carga con dos derrotas. El reto se llama Chris Arreola, a quien admiraba de pequeño. "Sí, de niño quería ser como él [Chris Arreola], mi papá me dijo que un día nos íbamos a enfrentar y será en mayo primero".

Y le dedica el pleito a todos los mexicanos que lo apoyaron, pese a caer. "Sin la sangre de México no creo que hubiera estado aquí, le doy gracias a todos, a la raza, ahí seguimos adelante, agarrar los títulos para atrás, para México".