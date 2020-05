Andy Ruiz entrenará con esquina del "Canelo"

Andy Ruiz eligió a uno de los entrenadores de Saúl "Canelo" Álvarez como su nuevo preparador, luego de estar cuatro meses sin un preparador y cinco desde su derrota ante Anthony Joshua, cuando perdió los títulos de la AMB, OMB y FIB de los pesos completos.

Fue el mismo Reynoso quien ventiló la noticia, tras compartir un mensaje vía Twitter de Michael Benson, editor del portal talkSPORT, quien a su vez dijo que Ruiz había llegado a un acuerdo con él para que lo preparara para sus siguientes peleas.

"Andy Ruiz Jr ha seleccionado a Eddy Reynoso como su nuevo entrenador. Reynoso lo ha anunciado hoy. Ruiz ahora es compañero de entrenamiento con Canelo Álvarez, Oscar Valdez, Julio Cesar Martínez y Ryan García", informó Benson.

Ruiz rompió relaciones con su antiguo entrenador, Manny Robles, a principios de este año. Robles le contó a EL UNIVERSAL Deportes que Ruiz ni siquiera se lo informó y que fue el padre del púgil quien lo terminó haciendo y que éste, a su vez, dijo que era un deseo del promotor Al Haymon de que ambos ya no entrenaran juntos.

El púgil mexicano se convirtió en el primer campeón de los pesos completos al derrotar el 1 de junio pasado al mismo Joshua, en la que fue una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Sin embargo, sólo seis meses después perdió sus fajines contra el mismo británico.

En la entrevista posterior al segundo pleito reconoció que fue indisciplinado y que no entrenó lo suficiente. En la charla con Robles de esta casa editorial, el preparador mexicano detalló que incluso se negó a entrenar cuando habían llegado a Arabia Saudita, donde se realizó la revancha.

Por ahora, Ruiz no tiene fecha para regresar al ring y tampoco rival para hacerlo.