Andy Ruiz se declara aficionado de las Chivas

El campeón mundial de pesos pesados, Andy Ruiz, se declaró aficionado del futbol mexicano y no se aguantó las ganas de decir que su equipo favorito es nada más y nada menos que el Guadalajara.

Durante un programa de ESPN, el pugilista comentó que le gustaba ver futbol, aunque no le gusta jugarlo.

"Le voy a las Chivas. No me gusta jugarlo, pero me gusta verlo", señaló Ruiz.

Fue en noviembre pasado cuando el nacido en California venció al inglés Anthony Joshua por la vía del nocaut técnico y lo despojó de los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización (OMB) y Federación Internacional (FIB).

Será el próximo 7 de diciembre cuando se lleve a cabo la revancha de esta pelea en Arabia Saudita.