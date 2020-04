Ángel Mena quiere volver a Cruz Azul

Ángel Mena llegó a Cruz Azul en el Apertura 2017, como la gran estrella, como pieza fundamental en el funcionamiento ofensivo del equipo en ese entonces bajo el mando de Paco Jémez.

En su primer torneo se destacó en goles y asistencias, pero para el siguiente su rendimiento comenzó a bajar. Jémez lo comenzó a mandar a la banca y cuando llegó Pedro Caixinha al mando de los cementeros casi ni jugó.

Mena pasó a León a donde resurgió y se ha proclamado como uno de los mejores extranjeros de la Liga, pero... el recuerdo cementero queda, y cuando se le preguntó si le gustaría volver algún día a la Máquina, mencionó: "Claro, a quién no".

En entrevista a TVC Deportes, el ecuatoriano dijo: "¿Volver a Cruz Azul? Es una pregunta complicada, pero claro, a quién no le gustaría estar en un equipo como ese, es una gran institución, que le da todo al futbolista".

Más en este momento, "me debo al León, me siento a gusto aquí y doy todo porque este equipo gane, estoy también en una gran institución, pero obviamente uno no descarta nada. Si en algún momento hay que enfrentarse al Cruz Azul, como lo he hecho antes, haré todo porque mi equipo gane".

Ángel Mena, quien hasta el momento en que paró la Liga marcó diez anotaciones, es reticente a que el torneo de Clausura 2020 termine de una forma precipitada.

"Hay quienes dicen que lo ideal sería que el primero de la tabla y el segundo jueguen la final (en este caso sería Cruz Azul que tiene 22 puntos, por 21 de los Esmeraldas), pero creo que eso sería una injusticia para los demás que pelean por el torneo. Lo mejor será esperar, ojalá que todo esto se calme, y todos podamos volver a nuestras vidas normales".

El volante además de futbolista es predicador cristiano, religión que abrazó cuando llegó al Emelec.