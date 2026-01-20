Antetokounmpo y Bucks vencen 112-110 a Atlanta
ATLANTA.- Giannis Antetokounmpo anotó 21 puntos y capturó 17 rebotes, y los Bucks de Milwakee rompieron una racha de tres derrotas consecutivas al derrotar el lunes 112-110 a los Hawks de Atlanta tras desperdiciar una ventaja de 23 puntos en la segunda mitad.
Los Hawks lideraron 105-104 con un triple de Jalen Johnson a falta de 1:11 antes de caer por cuarta vez consecutiva en el juego anual del Día de Martin Luther King Jr., celebrado en la ciudad natal del ícono de los derechos civiles.
AJ Green y Bobby Portis encestaron triples consecutivos, Johnson perdió el balón y Antetokounmpo se impuso en el interior para anotar una canasta que puso el marcador 109-105 con 36 segundos por jugar.
Los Hawks aún tenían una oportunidad después de que Nickeil Alexander-Walker conectara desde fuera del arco y Ryan Rollins fallara un tiro libre para los Bucks. Pero CJ McCollum perdió el control del balón y terminó lanzando un tiro casi sin balance que rebotó en el aro, sellando la victoria para Milwaukee.
Atlanta casi ganó después de fallar sus primeros 21 tiros desde la línea de tres puntos. Los Hawks perdían 54-38 al descanso y 74-51 acercándose a la mitad del tercer período antes de finalmente reaccionar.
Alexander-Walker lideró a los Hawks con 32 puntos, mientras que Johnson sumó 28 puntos y 16 rebotes. Los Bucks fueron más equilibrados, con seis jugadores en cifras dobles.
