Antonelli gana el GP de Miami

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida.

Antonelli, de 19 años, logró su tercera victoria en la F1 -la tercera (seguida) del año- y fortaleció su liderato al ganar por delante de los dos McLaren, el del inglés Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri, que acabaron la carrera en segunda y en tercera posición, respectivamente. El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó octavo, un puesto por delante del español Carlos Sainz (Williams), una carrera que el otro Mercedes, el del inglés George Russell -segundo en el campeonato- acabó cuarto.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), concluyó decimoquinto, un puesto por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), una prueba que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó en quinta posición.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton cruzaron en sexta y en séptima posición, respectivamente, una carrera en la que el astro del tenis español Rafa Nadal fue el encargado de dar el banderazo de llegada.

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También entró en los puntos, al acabar décimo, el tailandés Alex Albon, compañero de Sainz en Williams. Antonelli llegará líder, con cien puntos, veinte más que Russell, al siguiente Gran Premio, el de Canadá, que se disputará el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.