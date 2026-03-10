logo pulso
Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

Guglielmo Vicario ingresó en reemplazo de Kinsky, quien salió visiblemente afectado tras los errores.

Por AP

Marzo 10, 2026 07:51 p.m.
Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

MADRID (AP) — Antonin Kinsky, el arquero suplente de Tottenham, sufrió la ignominia de ser sustituido a los 17 minutos de su debut en la Liga de Campeones después de ser responsable el martes de dos goles en contra ante el Atlético de Madrid en los octavos de final.

Error de Antonin Kinsky en goles del Atlético Madrid

El guardameta checo de 22 años recibió su primera titularidad desde octubre —y apenas su tercera aparición en toda la temporada— en una audaz decisión de Igor Tudor, el asediado técnico de los Spurs. No pudo salir peor.

Recién en el sexto minuto, falló al despejar tras resbalarse, lo que permitió que Marcos Llorente abriera el marcador para el Atlético.

Sustitución inmediata y reacción del equipo

Luego, instantes después de que Antoine Griezmann pusiera el 2-0 para los locales, Kinsky intentó un pase de primera intención desde fuera de su área con el pie izquierdo, pero volvió a fallar. El atacante argentino Julián Álvarez tuvo la sencilla tarea de empujar el balón a la red con la portería vacía.

Kinsky fue reemplazado de inmediato por Tudor, dando ingreso a Guglielmo Vicario, y se le vio desconsolado mientras caminaba hacia el túnel en el estadio Metropolitano.

