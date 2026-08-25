Anulan 3ª etapa de la Vuelta a España

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GRUISSAN.- La tercera etapa de la Vuelta a España terminó sin ganador después de que fuera detenida por el granizo el martes.

Los ciclistas empezaron a refugiarse en tiendas y restaurantes al borde de la carretera cuando faltaban unos 15 kilómetros (nueve millas) para completar el exigente recorrido de 174 kilómetros (108 millas), que estaba previsto que finalizara en los Pirineos franceses.

Los organizadores neutralizaron la carrera a medida que las condiciones se volvían peligrosas, con hielo en la carretera y la amenaza de rayos. Finalmente, los organizadores suspendieron la etapa y declararon que no habría ganador.

"Por la seguridad de los ciclistas, la tercera etapa ha sido cancelada debido al granizo y al mal tiempo severo. No habrá ganador ni ceremonia de podio", declararon los organizadores de la carrera.Los ciclistas empezaron a comunicarse entre sí y a pedirse que redujeran la velocidad cuando comenzó el granizo.

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Mats Wenzel, de Equipo Kern Pharm, y Lorenzo Fortunato, de XDS Astana, iban en una escapada en el momento en que se detuvo la carrera.

La lluvia intensa golpeó al pelotón cuando faltaban unos 25 kilómetros (15 millas) para el final de la etapa.

Tadej Pogacar, el ganador del Tour de Francia que busca completar las tres Grandes Vueltas, se mantiene por ende como líder de la carrera tras tres etapas. El esloveno del equipo UAE Team Emirates encabeza la clasificación general con nueve segundos de ventaja sobre Wout van Aert, y Matthew Brennan está un segundo más atrás, en el tercer puesto.

La etapa del martes, de 105 kilómetros (65 millas), pasará por las montañas de Andorra. El recorrido, corto pero exigente, incluirá tres ascensos en los que se espera que los principales aspirantes se separen del grupo.

La Vuelta termina en la ciudad española sureña de Granada el 13 de septiembre.