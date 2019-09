Anuncian el Off Road 4x4

Carlos Ramírez, presidente del Club Lagartos Off Road 4X4 informó sobre la celebración del tercer aniversario de la organización con un evento este próximo fin de semana y que será con causa ya que la inscripción es un juguete en buenas condiciones, que no use pilas ni sea bélico.

"Es un evento que congrega a pilotos de varios clubes de automovilismo tanto de San Luis Potosí como de otros Estados y el motivo de la celebración es que, cada club organiza un evento y nos invitan, así que nos dimos a la tarea de trabajar para este tercer año de vida de nuestro club" dijo Carlos Ramírez.

Añadió que la sede será Cerro de San Pedro, un lugar que apenas va en auge, el evento consiste en una ruta todo terreno partiendo del kilómetro 22 de la carretera a Matehuala, lugar en el que se espera la llegada de todos los pilotos que tengan un auto 4x4, ahí mismo, sábado 21 del presente, será el registro y se llevará a cabo la inspección para saber que cuenten con cinturón de seguridad, extintor entre otros detalles importantes.

"De ahí partidos a la comunidad de Jesús María para bajar a Monte Caldera para luego llegar a Cero de San Pedro donde termina la ruta, ahí se entregarán reconocimientos a los participantes e invitados especiales para terminar aproximadamente a la una de la mañana" explicó Ramírez.

Agregó que, para el domingo 22 de septiembre, se trasladarán a Portezuelo a una pista 4x4 para llevar a cabo una competencia nacional con la participación de pilotos de varios Estados.

"Nuestro evento es con causa ya que la inscripción es un juguete nuevo o usado, pero en bunas condiciones, además de que no use pilas ni sea bélico por vehículo, de lo contrario se les cobrará 50 pesos y lo recolectado lo llevaremos a los niños de diferentes comunidades del altiplano en el mes de diciembre".

SHOW DE CRISTIAN BECERRA

Los saltos y trucos en el aire del potosino Christian Becerra podrán ser vistos por los participantes y público en general el domingo 22 de septiembre durante la celebración del evento en pista 4x4 en Portezuelo.