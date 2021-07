Aparece grito homofóbico en el Campeón de Campeones

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El juego entre Cruz Azul y León por el título del Campeón de Campeones, pudo tener una calificación perfecta, inmaculada en la cuestión de comportamiento del público.

Durante los 90 minutos, la aficionada que se hizo presente en el estadio de Carson, se comportó de gran forma, sin ningún indicio de comportamiento homofóbico, pero lamentablemente no fue así.

Ya en tiempo de compensación, después de la tarjeta roja a Ambriz de La Fiera, el público se desesperó y cuando vino el despeje de José de Jesús Corona, el grito discriminatorio se hizo presente.

El silbante, Luis Enrique Santander, no dio tiempo para más, terminó el juego de inmediato y ya no hubo espacio para más manifestaciones. Pero no se fueron limpios.