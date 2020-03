Aplazan la Vuelta de la Juventud

Fue suspendida la Vuelta de la Juventud, evento organizado por la Asociación de Ciclismo Formativo, Competitivo y Recreativo de San Luis Potosí con el apoyo de la Fundación MARJAM y el aval de la Federación Mexicana de Ciclismo A.C., esta última será quien pueda otorgar una fecha posterior al evento ya que la idea es contar con una fecha en este 2020.

La justa que constaría de dos etapas, una ruta y la otra en circuito, estaba programada para celebrarse el día sábado 4 y domingo a las 8:00 am, arrancando de Bocas, S.L.P. y el domingo 5 de abril en un circuito en el autódromo del parque Tangamanga 2 a las 8:00 am.

La competencia reuniría a los mejores ciclistas de las categorías: Juvenil B, Juvenil C, Sub 23, Elite y 30-39 varonil. Femenil libre.

La distancia de ruta era de 80 Kms. para Juvenil B y Femenil libre. 120 Kms. para Juvenil C y de 135 Kms. para Sub 23, Elite y 30-39 años. El circuito sería de 60 Kms. para Juvenil B y Femenil libre. De 80 Kms. para Juvenil C, Sub 23, Elite y 30-39 años.

Ahora sólo queda esperar, ya que el plan de los organizadores, Asociación de Ciclismo Formativo, Competitivo y Recreativo de San Luis Potosí, es tener una fecha más adelante, pero dependerá que la FMC les otorgue los días.