Apretado calendario podría afectar debut de Chivas en Liga MX

Aunque el arranque de un torneo pueda significar la renovación de ilusiones, la primera fecha del Apertura 2019 sería para el Guadalajara un exhaustivo infierno.

El factor físico será determinante para unas Chivas con un trajín más que pesado, a diferencia de Santos Laguna, su rival para esta tarde en el estadio Corona. Según los reportes meteorológicos, en La Comarca se registra una sensación térmica de 36 grados, suficiente calor para golpear a los rojiblancos que arribaron tarde a esta región.

Gran parte del plantel disputó este sábado en California, Estados Unidos, un enfrentamiento contra el Benfica, cotejo que los portugueses ganaron por 3-0 dentro de la International Champions Cup. A ese viaje fueron convocados Raúl Gudiño, Josecarlos Van Rakin, Carlos Villanueva, Antonio Briseño, Hiram Mier, Miguel Ponce, Dieter Villalpando, Miguel Basulto, Alan Cervantes, Alexis Vega y José de Jesús González (Fernando Beltrán).

Sin embargo, el cansancio podría cobrar factura, porque hasta 18 futbolistas llegaron a Torreón cerca de la 1:00 horas, junto con Amaury Vergara, presidente del club, Mariano Varela, director deportivo, y Tomás Boy, director técnico, para sumarse a los once que ya se encontraban concentrados.

Y por si no fuera poco, mañana el Rebaño no volverá a casa, sino que tomarán un vuelo rumbo a Dallas, Texas, para cumplir el choque contra el Atlético de Madrid este martes; en la J-2, el próximo domingo, reciben a los actuales campeones, los Tigres.