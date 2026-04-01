Apretado triunfo del Magic sobre los Suns

ORLANDO, Florida.- Desmond Bane anotó 21 puntos, Jalen Suggs sumó 20 unidades, ocho rebotes y siete asistencias, y el Magic de Orlando resistió apenas frente a los Suns de Phoenix para imponerse el martes por 115-111.

Los 34 puntos de Devin Booker para Phoenix incluyeron un triple que acercó a los Suns a dos puntos con 3,1 segundos por jugar. Pero dos tiros libres de Tristan da Silva sentenciaron la segunda victoria de Orlando en nueve partidos.

El alero de los Suns Dillon Brooks, que jugó por primera vez desde que se fracturó una mano en un partido contra Orlando el 21 de febrero, terminó con nueve puntos y cinco rebotes en 22 minutos marcados por las faltas.

A Brooks le señalaron una falta técnica apenas 89 segundos después del inicio y fue uno de los 10 jugadores que acabaron el encuentro con cuatro o más faltas personales.

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Paolo Banchero registró 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para el Magic, que sobrevivió a 25 pérdidas de balón tras cometer 28 en la derrota del domingo por 139-87 en Toronto. Wendell Carter Jr. aportó 15 puntos y 12 rebotes.