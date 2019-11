Apuntes y comentarios

Atlético de San Luis concluyó su participación en Torneo de Apertura en el que fue su presentación en la Primera División de la Liga MX, sufriendo su décima derrota de la temporada, al perder 1-3 ante el Cruz Azul, con lo que la escuadra rojiblanca que representa a nuestra ciudad, finalizando en el décimo quinto lugar de la tabla general con 20 puntos, por lo que en el siguiente torneo iniciará con un conciente de 1.111 colocado en el antepenultimo sitio de la tabla porcentual del descenso.

Ahora solo queda que la directiva nombre al nuevo Director Técnico, para que junto con él, prevaleciendo la opinión y decisión del entrenador, analizen las estadisticas y desempeño tanto en lo colectivo como en lo individual del plantel, y de manera concienzuda se tomen decisiones lo más acertadas posible, para estructurar el plantel para la próxima campaña, evitando caer en los errores y equivocaciones que dieron al traste con lo que pudo haber sido una campaña aceptable y decorosa.

Aún no culminaba el torneo, cuando ya se estaban barajando nombres para ocupar la dirección técnica del ADSL, algunos de esos nombres son según se han venido manejando extraoficialmente, Memo Vázquez, actual técnico del Necaxa que dijo que ya no seguirá con los Rayos, Juan Francisco Palencia, Diego Alonso, y Mauro Camoranessi, quien se dejó ver en las instalaciones de la Presa, aunque pensamos que el excampeón del mundo y exjugador de Cruz Azul y la selección italiana, no es el más idoneo ni el indicado para hacerse cargo del equipo rojiblanco.

El nuevo director técnico, debera ser elegido muy escrupolosamente, sin ingerencia de nefastos promotores e intermediarios , deberá ser una elección bien estudiada y mejor acertada, buscando un perfil del entrenador que maneje un buen vestidor, que lo haga jugar con un sistema idóneo en base a los jugadores que tenga o le den los directivos y que le forme un estilo propio a la escuadra local.

Algunos jugadores deberán salir del plantel, sobre todo aquellos que no mostraron calidad, ni compromiso con la institución y afición, esos que defraudaron y solo vinieron a embolsarse una gran cantidad de dólares en su cuenta bancaria. Aquellos que cumplieron , que se entregaron , ellos deberán permanecer.

UN BALANCE NEGATIVO EN GENERAL PARA ADSL

Independiente de que fue su primer torneo en Primera División, el torneo Apertura 2019, arrojó en términos generales un saldo negativo para el Club Atlético de San Luis, al margen de que haya sido su debut, se cometieron muchos errores, sobre todo a nivel directivo, que influyeron de manera determinante para que el club realizara una mala campaña.

Haya sido el noviciado, mala planeación, malos funcionamientos, contrataciones erróneas, mal dirigidos o lo que fuese, el semestre arrojó malos números para toda la estructura futbolistica del Atlético de San Luis.

En la Primera División, ocuparon el déxcimo quinto sitio, en la Liga MX Femenil el antepenultimo, en la Segunda División hasta la jornada anterior, marchan en el último lugar sin haber ganado un solo encuentro de los 13 que han disputado, el equipo de la Sub20, concluyó en el décimo tecer puesto, la Sub-17 en el peldaño 17 de la clasificación y la Sub15 también en el último puesto.

Para el torneo de clausura, se espera que la directiva tome cartas en el asunto y junto con la coordinación de Fuerzas Básicas , haga los movimientos necesarios para mejorar el mal desempeño y funcionamiento de sus equipos en general.

Será interesante saber cuántos jugadores potosinos, están tomando parte en los diferentes equipos, de este proceso, que por el momento no funcionó, ya que en el Estado en general y no solo en la capital, existe muchos futbolistas con buen talento, que podrían y deberían recibir la oportunidad de formar parte de la estructura rojiblanca, que por hoy no ha justificado la cuantiosa inversión que debe estar haciéndose.