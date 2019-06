Apuntes y comentarios

Camilo Mayada finalmente firmó contrato con el Atlético de San Luis, el ex del River Plate llegará hasta el inicio del mes de julio, pues aún tiene un compromiso por cumplir en el cuadro de los millonarios argentinos, como le llaman al equipo de la franja roja, que es uno de los grandes históricos de aquel país.

Pues bien, Mayada que es uruguayo de nacimiento, viene contratado por tres años, y se espera que junto con los argentinos Ricardo Centurión y Nicolás Ibáñez, sean los referentes del ataque del cuadro que dirige Alfonso Sosa, y hombres a seguir en el campeonato mexicano.

El futbolista nacionalizado argentino, cuando arribe a San Luis Potosí, sólo tendrá 15 días o menos para prepararse y acoplarse a sus nuevos compañeros, ojalá en el inter de hoy a esa fecha, Camilo no sufra alguna lesión que le impida llegar en buenas condiciones a incorporarse a su nuevo equipo, donde se espera sea una pieza importante en el funcionamiento del conjunto rojiblanco.

SE VALE SOÑAR, PERO DESPIERTO

Las contrataciones de jóvenes valores extranjeros, hacen concebir muchas ilusiones y esperanzas a un gran número de seguidores del equipo rojiblanco que representa a nuestra ciudad, aun cuando ni siquiera los han visto jugar, ojalá los nuevos fichajes respondan a las expectativas que se están formando los aficionados potosinos.

Lo más prudente y aconsejable, para emitir una opinión más no un juicio sobre el equipo Atlético de San Luis, es esperar a verlo en acción, no sólo en los juegos de preparación, sino en las primeras cinco fechas de la temporada que se avecina, y entonces podremos dar no un pronóstico, sino las posibilidades reales del cuadro colchonero.

Por el momento es impredecible hacer vaticinios, claro se vale soñar e ilusionarse, pero hasta cierto grado, una vez que el equipo inicie a jugar nos daremos cuenta de sus reales posibilidades a qué puede aspirar; inicialmente tendrá que luchar por ir sumando puntos que le den estabilidad en el porcentaje volátil con que arrancará el torneo, que puede ser bueno o malo según los resultados que vaya obteniendo.

PONCHO SOSA POR SU CONSOLIDACIÓN COMO DT EN PRIMERA DIVISIÓN

Reconocida la experiencia, valía y conocimiento pleno de Poncho Sosa en la Dirección Técnica, sobre todo en equipos de la Liga de Ascenso, donde ha conquistado tres ascensos, sin embargo, en las anteriores ocasiones en que ha dirigido en el máximo circuito, ya sea por falta de un buen presupuesto para armar mejores planteles, el técnico tapatío no se ha podido consolidar en la Primera División. Esperamos que esta sea la decisiva.

Se espera que en esta ocasión, respaldado con contrataciones, me imagino sugeridas o aprobadas por él, con el apoyo de la directiva local y del Atlético de Madrid, con la incorporación de Juan Carlos Chávez, como su auxiliar en la dirección técnica, logre estructurar un buen equipo que sea altamente competitivo, que muestre un estilo de juego que sea grato para la afición, pero sobre todo que obtenga buenos resultados, logre consolidarse, porque se lo merece, como un gran estratega en el máximo circuito del futbol mexicano.

DIANA GARCÍA SE QUEDA EN LEÓN

Diana García Castillo, la futbolista nacida en San Luis Potosí, se queda en el Club León de la Liga MX Femenil, al parecer ha sido transferida del Pachuca, club al que pertenecía, al equipo esmeralda, por lo que la jugadora potosina jugará una temporada más con las esmeraldas.

En la pasada campaña, Diana García, fue un baluarte en el equipo León, se convirtió en poco tiempo en una referente de esa oncena. En la temporada que se avecina, ojalá Diana pueda consolidar lo realizado y no sólo eso, tenga un gran torneo que le permita llegar a la selección nacional. Mucho éxito Dinha.!