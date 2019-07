Apuntes y Comentarios

Después de un ayuno de seis años, el futbol de Primera División volvió a San Luis Potosí, con el encuentro inaugural entre Atlético de San Luis contra Pumas de la UNAM, donde la escuadra rojiblanca, tuvo un mal debut en el máximo circuito del balompié mexicano, al caer por 2 goles a 0, tantos que cayeron en la segunda parte de un partido si apenas regular.

Había mucha expectativa e ilusión entre la afición potosina por ver la presentación del Atlético de San Luis, sin embargo, al final hubo desencanto y tristeza en muchos de los aficionados, sobre todo aquellos que de manera optimista auguraban un gran triunfo del cuadro rojiblanco que representa a nuestra ciudad.

La actuación y funcionamiento del equipo dirigido por Luis Alfonso Sosa, evidenció que le falta mucho trabajo de cancha; acoplamiento (pese a que ante Pumas iniciaron siete futbolistas que lograron el ascenso) con sus nuevos jugadores, que la verdad si bien no pasaron desapercibidos del todo, no mostraron lo que se había hablado y escrito de ellos.

Atlético jugó bien gran parte del primer tiempo, donde tuvo oportunidades de ponerse en ventaja, pero perdonaron, cuando menos un par de ocasiones, por la banda izquierda con el hispano Ian González, después el atacante ibérico al igual que su equipo vino de más a menos.

En la segunda parte, la lesión del experimentado zaguero Mario Abrante, líder de la defensiva local, se sintió y el cuadro rojiblanco empezó a perder orden, y como consecuencia de esto y de la falta de poder realizador al frente, UNAM aprovecha y hace su par de anotaciones en los minutos 78 y 87. En menos de 12 minutos al Atlético se le fue el control del juego y sobrevino la derrota.

Como lo dije en este mismo espació hace un par de meses, hay que darle el tiempo necesario a Sosa, él lo sabe perfectamente bien, que esta es la gran oportunidad que se le presenta para demostrar que es un buen Director Técnico en cualquier división, que no sólo es especialista en el ascenso, como se le ha etiquetado. No conozco a Sosa, ni guardo ningún nexo con él o con los jugadores, pero es exagerado solicitar su salida con un solo encuentro, esto me hace recordar aquel episodio de la historia del futbol potosino, cuando la directiva cesó a Salvador Reyes de la dirección técnica del club San Luis, después de su malogrado debut en Primera División en 1971.

La directiva y Sosa, hicieron cuatro o cinco contrataciones relevantes, pero estas aun no terminan por acoplarse al sistema y estilo de juego del cuadro local, y lo que si se hizo más evidente es la falta de jugadores de cambio en la banca que sean un revulsivo para modificar un marcador adverso, o bien saber darle el manejo adecuado al juego cuando se quiera conservar un marcador.

Lo dijimos en su oportunidad, hay que dejar que transcurran cuatro o cinco partidos, para saber de qué está hecho el cuadro rojiblanco, y para que le alcanza a llegar en esta su temporada de debut en la Liga MX. Después de este lapso podremos emitir un juicio, por el momento es prematuro y hasta aventurado hacerlo.

ATLÉTICO SAN LUIS FEMENIL DEBUTA PERDIENDO

A quien también no les fue nada bien en su presentación en la Liga MX Femenil, fue al Atlético de San Luis que comanda Martin Cruz Casas, al caer con abultado marcador de 6 goles a 1 ante las Rojinegras del Atlas, con una impresionante asistencia de más de 11 mil aficionados, que en todo momento alentó y apoyo al cuadro local, en donde jugaron siete potosinas.

El nerviosismo hizo presa de las chicas locales, que en todo momento derrocharon garra, entrega y determinación, pero enfrente tenían a un conjunto experimentado y con gran talento, que supo aprovechar a la perfección las equivocaciones de las potosinas para terminar imponiéndose.

El primer tiempo que concluyó 0-2 en favor de las tapatías, y dentro del nerviosismo y ansiedad con que jugaron las potosinas este lapso, se tuvo un mejor funcionamiento, a diferencia del segundo lapso, en donde se perdió orden y las rojinegras aprovecharon ello para terminar por hacer cuatro goles más para imponer una drástica goleada, aunque San Luis tuvo dos opciones de hacer un par de goles más, pero fallaron un penal entre otra oportunidad.

En el plantel local hay material y talento, será cuestión de que las chicas jueguen en sus posiciones habituales, que se estructure un planteamiento y sistema acorde a las condiciones de las futbolistas y no necesariamente el que juega el equipo varonil y sus divisiones menores. Casas tiene mucho trabajo por delante.