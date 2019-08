Apuntes y comentarios

ATLÉTICO DE SAN LUIS: UNA BUENA Y OTRA MALA.- La buena es que en su última confrontación de la Liga MX, Atlético de San Luis derrotó a los Rayados de Monterrey, para adjudicarse su primera victoria dentro del recién iniciado torneo de Apertura, tomando un buen respiro en la cuestión del porcentaje del descenso.

La escuadra rojiblanca salió victoriosa con una anotación de Matías Catalán, ante un Monterrey muy inoperante, que no justifico para nada, al menos en este encuentro, la millonaria inversión que su directiva ha realizado en la contratación de jugadores nacionales y extranjeros.

La escuadra que representa a nuestra ciudad, tuvo un buen primer tiempo, y en la segunda parte se defendió muy bien, y al final se llevó los tres primeros puntos, en espera de su siguiente confrontación.

La mala, es que en el juego fraternal contra el equipo del Atlético de Madrid, después de ir ganando 1-0, el conjunto local terminó perdiendo 1-2, imponiéndose la jerarquía del hermano mayor. La desilución para la directiva fue ver que el estadio no se abarrotó como lo tenían previsto.

Después de la euforia y júbilo que causó la presentación del cuadro madrileño, con el mexicano Héctor Herrera en sus filas, hoy la ciudad vuelve a su "normalidad", y el conjunto que dirige Poncho Sosa, entra a la fase de su preparación, con miras al próximo juego contra Chivas Rayadas de Guadalajara.

LAS CHICAS POTOSINAS CONFIRMAN MEJORÍA

Por segunda ocasión consecutiva, la escuadra Potosina del Atlético de San Luis, si bien no ganó, tampoco perdió, al empatar a cero anotaciones con el equipo de Ciudad Juárez, sumando un nuevo punto que les permite robustecerse anímicamente para su siguiente confrontación.

En esta ocasión, la oncena potosina viajó a la frontera norte para enfrentar a Juárez, otro de los debutantes de la Liga MX Femenil, y sin que ninguno de los dos equipos se hicieran daño, empataron a cero, ligando Atlético San Luis, su segundo punto y empate sin anotaciones de manera consecutiva.

Nuevamente la línea defensiva mantuvo a raya a las delanteras rivales, haciendo un buen trabajo que fue básico para traerse el punto, que les permite anímicamente ir fortaleciéndose más y adquiriendo mayor confianza y seguridad en sí mismas. Pero falta el gol para poder sacar mejores resultados y en ello las chicas deberán trabajar más y mejor en sus entrenamientos.

FRACASO EN EL PANAMERICANO

La selección mexicana femenil que participó en los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019, fracasó en su intento por alcanzar un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al ser eliminadas del certamen continental, al empatar con Jamaica y perder con Paraguay.

La oncena comandada por Christopher Cuéllar, quedó fuera del certamen, pese a contar en sus filas con las mejores jugadoras mexicanas, muchas de las cuales juegan en la Liga MX y otras en el extranjero, como Charlyn Corral Y Kenti Robles.

El tema da para un análisis más profundo, pues no solo la dirección técnica incidió en el pésimo resultado del Tri femenino, sino otros factores. El quedar fuera de Juegos Olímpicos, implica un fracaso para esta selección, no así para el futbol femenil mexicano, ni para la Liga MX Femenil, que siguen su marcha ascendente. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia, lamentablemente llevan la representación del balompié azteca.

AURIAZULES EN EL NACIONAL FEMENIL SUB17

El equipo Auriazules de San Luis, estará presente en el campeonato nacional femenil Sub-17 que del 21 al 25 del presente mes, se llevará a cabo en la ciudad de Toluca, Edomex.

En este certamen acuden las mejores selecciones de cada estado, que resultaron campeonas en su respectiva zona o región, y la competencia será muy fuerte y competida, pero hay confianza en que las chicas auriazules tengan un buen torneo de acuerdo a sus expectativas.