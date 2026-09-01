Apurada victoria de Mets sobre los Rays
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
SAN PETERSBURGO, Florida.- Robert Stock lanzó pelota de blanqueada hasta la sexta entrada para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas en siete años, Mark Vientos conectó un jonrón en su regreso desde la lista de lesionados y los Mets de Nueva York vencieron a los Rays de Tampa Bay 3-2 la noche del lunes.
El venezolano Francisco Álvarez bateó un sencillo productor y el jardinero izquierdo Christopher Morel realizó dos jugadas defensivas decisivas, mientras los Mets, últimos en la tabla, frenaron la racha de cuatro victorias de Tampa Bay. Nueva York, que cortó una seguidilla de ocho derrotas en el Tropicana Field, había perdido seis seguidos y 11 de 13 en total ante los Rays.
Liam Hicks y Chandler Simpson conectaron cada uno un sencillo impulsor con dos outs en la octava entrada para acercar a los Rays 3-2.
Kodai Senga trabajó una novena entrada sin permitir carreras para su quinto salvamento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tampa Bay tiene el mejor récord de la Liga Americana con 82-55 y comenzó el día con una ventaja de 4 1/2 juegos en el Este de la Liga Americana sobre los Yankees de Nueva York.
no te pierdas estas noticias
¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?
El Universal
La venta comenzará el 14 de septiembre y se realizará en tres etapas a través de Ticketmaster
Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"
El Universal
El futbolista mexicano ha jugado 171 partidos y anotado 59 goles con el América, club donde inició su carrera.
Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez
El Universal
FC Famalicao apuesta por el joven atacante para mejorar su rendimiento en el torneo local.