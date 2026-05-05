Apurado triunfo de Filis ante Marlins

MIAMI.- Bryce Harper conectó un jonrón, un doble y un sencillo, Aaron Nola trabajó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia vencieron 1-0 a los Marlins de Miami la noche del lunes.

El cubano Adolis García tuvo dos hits por los Filis, que ganaron tres de cuatro juegos en Miami y mejoraron a 6-1 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Nola (2-3) se recuperó tras dos aperturas consecutivas complicadas, al permitir cinco imparables y ponchar a cinco.

El derecho recibió 11 carreras y 13 hits en un total de nueve entradas en sus dos presentaciones previas.

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Tanner Banks relevó a Nola y sacó los tres outs en la séptima. Luego el venezolano José Alvarado lanzó una octava perfecta. El cerrador Brad Keller trabajó la novena pese a permitir dos sencillos y consiguió su segundo salvamento.

El receptor de los Filis, Garrett Stubbs, puso fuera a Jakob Marsee en el tercer inning y al dominicano Otto López en el cuarto en intentos de robo de base. Fue la primera vez que Stubbs retiró a dos corredores en una misma jornada.