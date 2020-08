Árbitro inicia el segundo tiempo sin balón y equipos incompletos

México.- Algo muy curioso –y bochornoso– ocurrió en el arranque de la Liga Femenil MX, cuando al árbitro dio el silbatazo para comenzar el segundo tiempo... ¡sin balón y equipos incompletos!

Esto ocurrió en el centro entre FC Juárez y el Guadalajara, que inauguró el Guard1anes 2020 femenil, tras cinco meses de suspensión por el Covid-19.

El árbitro del juego, el mismo que cometió el oso de la jornada inicial, fue Yonatan Peinado Aguirre, de 21 años de edad y que vive su segunda temporada como juez dentro del futbol mexicano y con "experiencia" de 13 cotejos en categorías de la Tercera División y Liga Femenil.

El novel silbante no se percató que, al momento de pitar el arranque de la segunda mitad, no había balón en el centro de la cancha, ni siquiera que las Chivas estaban incompletas sobre la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

Peinado tuvo que soplar una vez más su silbato para que se desarrollara en el compromiso, que terminó con victoria (0-4) para las rojiblancas.