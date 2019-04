Árbitro sin conocimiento del reglamento

Si los errores con el procedimiento del VAR no fueran suficientes, ahora el árbitro de Rayados y Necaxa demostró desconocer las reglas de juego que rigen el futbol. Un aspecto elemental para pitar.

Durante el partido del sábado en el Estadio BBVA Bancomer, se efectuó un cambio al minuto 81, en el que salió Brian Fernández e ingresó Facundo Castro, sin embargo, el asistente solicitó que se regresara el jugador entrante para atarse las agujetas.

El silbante central Jonathan Hernández Juárez sorpresivamente permitió que Fernández volviera al campo; el técnico de Monterrey protestó dicha autorización, y el juez terminó por amonestar, y a la postre expulsar al jugador del Necaxa.

En la Regla 3 de la FIFA, en el apartado 3 indica el procedimiento de sustitución de un jugador y establece que "el jugador que vaya a ser sustituido no estará obligado a salir por la línea

media; además, no volverá a participar en el partido".

Se agrega, "Una sustitución es efectiva cuando el sustituto entra en el terreno de juego; desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido; el sustituto se convierte en jugador, y podrá ejecutar cualquier tipo de reanudación".

Las Reglas de Juego de la FIFA son claras. No existe forma de que un futbolista tras abandonar el campo e ingresar su reemplazo, se pueda anular el cambio.

Por tal motivo, la posterior expulsión a Fernández se dio en consecuencia de un error del árbitro Hernández con una de las reglas más sencillas del futbol.