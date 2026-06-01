Árbitros mexicanos ya viajaron a Estados Unidos

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que la delegación mexicana de silbantes se trasladó a Estados Unidos para iniciar "su concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Encabezados por César Arturo Ramos y Katia Itzel García, los nazarenos que representarán a México en el Mundial viajaron hoy a territorio estadounidense.

Cabe resaltar que la delegación mexicana está integrada por siete árbitros, dos centrales, tres asistentes y dos oficiales VAR.

La Comisión de Árbitros su "más profundo orgullo por la participación de estos siete jueces en la Copa del Mundo 2026".

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Cabe resaltar que César Ramos hará historia al dirigir el tercer Mundial de su trayectoria, luego de Rusia 2018 y Qatar 2022.

A lo largo de la historia, Marco Antonio Rodríguez es el único silbante mexicano que ha conseguido dicha cifra, al haber tenido presencia en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿QUIÉNES SON LOS ÁRBITROS MEXICANOS QUE ESTARÁN EN EL MUNDIAL 2026?

· César Arturo Ramos Palazuelos | Árbitro central

· Katia Itzel Garía Mendoza | Árbitro central

· Sandra Elizabeth Ramírez Alemán | Árbitro asistente

· Marco Antonio Bisguerra Mendiola | Árbitro asistente

· Alberto Morín Méndez | Árbitro asistente

· Guillermo Pacheco Larios | VAR

· Erick Yair Miranda Galindo | VAR