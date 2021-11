Aremi Fuentes recibe finalmente su estímulo económico tras medalla en Tokio

El primer acto oficial de Marina del Pilar Ávila como gobernadora de Baja California fue reunirse con los atletas que representaron a su entidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y saldar las promesas incumplidas de su antecesor con los deportistas, de quienes reconoció el esfuerzo que junto con sus entrenadores y familiares han hecho a lo largo de sus carreras.

Ávila Olmeda se reunió con Aremi Fuentes, medallista de bronce en halterofilia y quien denunció públicamente a la pasada administración del estado por no cumplir con el premio de 50 mil pesos que le ofrecieron, además de la gimnasta Alexa Moreno y el arquero Luis "El Abuelo" Álvarez, quien también fue bronce en la modalidad de mixto.

La mandataria entregó los estímulos económicos a estos deportistas y señaló que "sabemos el gran esfuerzo que implica llegar a los Juegos Olímpicos, tenemos una meta para 2024: París. Me motiva pensar en el orgullo con que llevarán a Baja California en sus uniformes para representar a nuestro estado", expresó.

Ávila agregó que los deportistas de alto rendimiento no solo tendrían que preocuparse por su desarrollo en la disciplina que en la que representan al estado al país, además de que recalco que entre sus prioridades está buscar mejorar el acceso a la actividad física, algo en lo que coincidió la directora del Instituto del Deporte de Baja California, Lourdes Cañez, quien reiteró que el compromiso de apoyar a los atletas: "Vamos a apostarle al deporte desde edades tempranas. Apostándole al deporte vamos a conseguir resultados".