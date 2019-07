Argentina mereció más, asegura técnico Lionel Scaloni

Pese a quedar eliminados en semifinales de la Copa América Brasil 2019 ante el anfitrión, el técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho con la entrega de su equipo y lamentó el accionar del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano.

"Sin duda que hoy demostramos que este grupo de jugador siente la camiseta como nadie. Creo que dejamos una imagen para el futuro de esta selección, de estos jugadores y un camino a seguir muy bueno", indicó Scaloni en rueda de prensa.

La "Albiceleste" quedó eliminada en semifinales de la Copa América Brasil 2019 tras caer 2-0 ante el anfitrión en el estadio Mineirao, pero Scaloni reiteró el buen partido que ofrecieron, aunque será Brasil el que dispute el título.

"Jugar en esta cancha, en estas condiciones, siendo superior al rival. Hay veces que eso no cuenta porque ellos juegan la final, pero si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy seguramente todo lo que venga será positivo".

Tras manifestar que el segundo gol de la "verdeamarelha" está precedido de un silbatazo y falta sobre un argentino en una jugada "totalmente inválida", añadió que no le gustó la actuación del silbante,

"No me gustó el árbitro. Mira que yo no soy de hablar. En las jugadas chiquitas siempre la decisión fue para el otro lado y los penales no sé si fueron, pero la verdad que no me gustó. No estuvo a la altura de un partido de este calibre".

Manifestó que deberán aprender de esta derrota todas las cosas positivas, además de dejar en claro que la figura del equipo, Lionel Messi, es la bandera del equipo y que pronto él y toda la "Albiceleste" tendrán revancha.

"Nunca hubo debate. No tengo ningún tipo de dudas de que Messi es nuestra bandera. Es emocionante verlo jugar, ver lo que ayuda. Hoy no se dio, pero el futbol seguramente tendrá revancha para él y toda la selección".

Aseveró que el futbol es injusto algunas ocasiones, como ocurrió esta noche con ellos, pues "Argentina lo mereció", dijo que no es momento hablar de su posible continuidad como técnico de la selección.

"No creo que sea el momento de responder esa pregunta. Ahora es lo que menos me preocupa. Me preocupa estar con mis jugadores, compartir con ellos la derrota, la selección está por encima de cualquier jugador y cualquier entrenador y sólo intentamos hacer lo mejor posible".