Argentina quiere al "Chaquito" Giménez

Fernando Batista, técnico de la selección Sub 20 de Argentina ha volteado a México para ver de cerca a un jugador con futuro. Y quiere convocarlo.

Santiago Giménez, el hijo del "Chaco", está en la mira del seleccionado albiceleste para futuras concentraciones.

El encargado de promover al delantero de Cruz Azul es Santiago Solari, ex delantero de Pumas, quien ahora es auxiliar de Batista.

"Lo hemos seguido, hemos hablado con él; de hecho, le hemos comunicado a él y al Chaco, quien es que lo tiene que guiar, nuestro interés de citarlo para que el tenga la oportunidad de venir a la selección argentina juvenil y contarle sobre el proyecto. Lo más importante ahí, es la decisión de los jugadores", dijo.

Santiago de apenas 19 años, debutó en agosto de 2019 con la Máquina, en doce partidos ha marcado 2 goles. Ha sido seleccionado mexicano en equipos Sub 20 y Sub 23, aunque aún no ha participado en juegos oficiales por lo que todavía puede cambiar de opinión sobre a qué selección representar, al ser hijo de argentinos y nacido en la República Mexicana.

"Si decide representar a México o acá (Argentina) será su decisión y eso es lo más importante. Es de familia argentina y sabemos que tiene todas las condiciones para poder triunfar acá. Vamos a esperar a que él lo decida" agregó Solari para el sitio web del AS.