Argentina regresa a las semifinales del Mundial de Rugby

MARSELLA.- Argentina remontó dos veces para superar por 29-17 a Gales y alcanzar el sábado la semifinal de la Copa Mundial de Rugby por tercera ocasión.

Los Pumas, que llegaron como el equipo más débil de los dos, estaba abajo 10-0 en la primera mitad y nuevamente 17-12 en el último cuarto.

Matias Moroni logró una tacleada para evitar un try de Louis Rees-Zammit a seis minutos del final. Tres minutos después el flyhigh Nicolás Sánchez interceptó al galés Sam Costelow y avanzó 50 metros para confirmar la victoria de Argentina.

“Sabemos que no va a ser perfecto, la vida no es perfecta”, aseguró el capitán de los Pumas Julián Montoya. “Es cómo aceptas el momento y peleas por todos. Dos semanas más con este equipo. No quiero que esto acabe”.

Esta es la primera vez que disputarán las semifinales desde el 2015 y esperan en París al ganador del duelo entre Irlanda y Nueva Zelanda, que se enfrentan más tarde.

Hace cinco semanas los Pumas iniciar el Mundial con una derrota ante unos ingleses con 14 jugadores en el mismo Estadio Velódromo de Marsella. Avanzaron con problemas en el Grupo D con tres necesarias victorias y el sábado se llevaron el duelo de cuartos de final tras estar abajo al medio tiempo por primera vez.

Argetina y Gales llegaron a Francia con pocas expectativas y pelearon para poder avanzar tras mediocres actuaciones en la primera fase para enfrentarse por primera vez en la fase de grupos. Su duelo de cuartos de final se mantuvo aburrido hasta el final de la primera mitad.