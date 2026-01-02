Arozarena vuelve al Clásico Mundial
Una noticia que acrecienta las aspiraciones de la novena tricolor
México.- El poder del bate y el carisma en el campo de Randy Arozarena vuelven a la Selección Mexicana de beisbol para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, que se jugará del 5 al 17 de marzo. Una noticia que acrecienta las aspiraciones de la novena tricolor, luego del papel protagonizado en 2023, donde México firmó la mejor actuación de su historia con un tercer lugar, detrás de Japón y Estados Unidos.
Arozarena fue pieza fundamental en aquel torneo, donde su rendimiento en el terreno de juego fue determinante en momentos de alta presión, aportó a la defensiva, con hits en momentos clave y sobre todo donde se ganó el cariño de miles de mexicanos.
Además, fue incluido en el Equipo Ideal del Clásico Mundial 2023 como jardinero, a lado de figuras como Mike Trout, Trea Turner y Shohei Ohtani, amén de una actuación asombrosa. Fue líder del equipo en promedio de bateo (.450), carreras producidas (9) y OBP (porcentaje de embasamiento), sumado de un homerun.
Randy conectó 27 cuadrangulares en el calendario 2025 de Grandes Ligas, su mejor temporada en los siete años que lleva en la MLB.
Se debe recordar que el jugador de los Mariners de Seattle nació en Cuba, pero en 2022 consiguió la nacionalidad mexicana, ya que ha reconocido que tiene un gran cariño con el país por acogerlo cuando huyó de su nación natal en 2015.
