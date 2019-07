Arquera ventila falta de apoyo de Conade para viajar al Mundial

Los problemas económicos vuelven a hacerse presentes en el deporte mexicano. En esta ocasión, la arquera Ana Paula Vázquez ventiló que ni ella ni el resto de la selección de tiro con arco tienen fondos para viajar al Mundial juvenil de esa disciplina, que se realizará en Madrid, España. Estos gastos deberían ser saldados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Vázquez, quien ha roto varias marcas nacionales, publicó una carta en la que pide ayuda para que aficionados, patrocinadores u otros interesados les den dinero que les permita viajar a disputar el certamen.

"La selección establecida (24 atletas) más entrenadores (8), pensábamos que se cubrirían los gastos de dicha competencia (ya que siempre ha sido así), pero el día 28 de julio, se les avisó a los entrenadores de que este año no sería así, que tenemos el aval para ir, más no el apoyo económico para cubrir los gastos de dicha competencia", se lee en la carta escrita en su cuenta de Twitter.

La atleta dice que esta noticia no le tomó por sorpresa, debido a que sabía que últimamente había falta de apoyos económicos para otros deportistas mexicanos, también por parte de la Conade.

"Hoy o mañana tendríamos que pagar 370 euros a los directivos para que nos inscriban, de lo contrario, ya no nos podríamos inscribir después y no competiríamos en esa competencia", continúa Vázquez en su misiva.

La arquera puso en su escrito las cuentas bancarias en las que las personas podían depositar el dinero, para poderlos ayudar. Hacia la tarde de este lunes ningún directivo de la Conade ha dado una postura sobre el caso.

Hola amigos, me gustaría le dediquen un poco de tiempo a leer este post, ya que se trata sobre una competencia muy importante en la cuál NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA DE SU APOYO. Si lo pueden compartir ayudaría de mucho. No uso mucho Twitter pero espero igual pueda servir, gracias. pic.twitter.com/9kDPaLLU4J — Ana Paula Vázquez (@AnaPauVF1311) July 29, 2019