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Arranca Del Toro en la Vuelta al País Vasco

Por El Universal

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
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Arranca Del Toro en la Vuelta al País Vasco

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los primeros rayos de sol en Bilbao, Isaac del Toro volvió a subirse a la bicicleta para liderar al UAE Team Emirates en el arranque de la Vuelta al País Vasco.

El ciclista mexicano, quien se ha ganado el respeto y la admiración de compañeros, rivales y aficionados, asumió con orgullo el rol de capitán y referente de su equipo en la contrarreloj individual, la primera gran prueba del recorrido.

Del Toro, uno de los más de 150 pedalistas que tomaron la salida, fue de los últimos en partir para mostrar sus cualidades. Completó el trayecto con un tiempo de 18:00 minutos, resultado que lo dejó fuera del top 10 al ubicarse en la posición 13 de la clasificación.

El gran ganador de la jornada fue Paul Seixas, quien detuvo el cronómetro en 17:09 y se colocó como líder de la clasificación general, con la expectativa de sostener la punta a lo largo de las seis etapas de la competencia.

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