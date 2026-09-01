Arranca el Festival Inclusivo Municipal Juvenil

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La Dirección de Deporte Municipal, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, pondrá en marcha este martes 1 de septiembre el Festival Inclusivo Municipal Juvenil 2026, que contempla actividades deportivas en diferentes puntos de la capital potosina.

El festival se desarrollará del 1 al 6 de septiembre y estará dirigido a atletas de 15 a 29 años, con el objetivo de fomentar la actividad física y fortalecer la participación en distintas disciplinas.

La actividad comenzará este martes a las 17:00 horas con taekwondo en el Centro Deportivo Los Vergeles. El miércoles 2, a la misma hora, será turno del karate en el Centro Deportivo Capricornio.

El jueves 3 se realizará una jornada de futbol de ciegos a las 17:00 horas en el Centro Deportivo Integral Garita de Jalisco, mientras que el viernes 4, a las 16:00 horas, el Centro Deportivo Plan de Ayutla recibirá la competencia de boxeo.

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La programación continuará el sábado 5 con natación, a las 8:00 horas, en el Club Libanés Potosino. Finalmente, el domingo 6 se llevará a cabo una convivencia atlética de 2 y 6 kilómetros, también a las 8:00 horas, teniendo como punto de encuentro el Jardín de Tequis.

Con este programa, las autoridades municipales buscan impulsar el deporte inclusivo y generar espacios de participación para jóvenes atletas, esperando una respuesta positiva y una nutrida presencia durante las seis jornadas del festival.