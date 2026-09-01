Arranca el primer torneo Interempresas La Loma

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Con la participación de empresas invitadas y un ambiente de convivencia, se llevó a cabo la inauguración del Primer Torneo Interempresas La Loma 2026, competencia que reunirá a trabajadores en siete disciplinas deportivas durante cinco semanas.

El acto inaugural contó con la presencia del H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, encargado de dar inicio al acto cívico. Posteriormente, Mónica Meza, representante de Seguros del Potosí, presentador oficial del torneo, dirigió unas palabras a los participantes.

También participó Eduardo Bellido, presidente del Patronato de Bomberos de San Luis Potosí, además de los coordinadores de las diferentes disciplinas: Armando Fernández, Alfonsina Martínez y Ana Karen Guerrero, quienes presentaron los detalles y motivaron a los competidores de cara al inicio de las actividades.

Durante la ceremonia también estuvo presente Lucho, mascota oficial y embajador del torneo por parte del Atlético de San Luis, quien acompañó a los participantes en esta celebración deportiva.

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La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la licenciada Ángeles Olmos, del área de Mercadotecnia de La Loma, en representación del director general de La Loma, Rafael Lebrija.

Como parte de la bienvenida, cada participante recibió su kit y posteriormente se realizó una dinámica de integración para fortalecer la convivencia entre las empresas participantes.

Las competencias comenzarán este domingo 30 de agosto y se desarrollarán durante los fines de semana hasta llegar a las finales, programadas para el domingo 27 de septiembre, fecha en la que se contempla además una convivencia entre todos los competidores.