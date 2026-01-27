Arranca el selectivo estatal rumbo a la ON

Con el objetivo de conformar a sus mejores representantes rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 evento que tendrá a la entidad como sede nacional, dio inicio el selectivo estatal de San Luis Potosí, con la participación de más de 2 mil 300 atletas, quienes competirán en 19 disciplinas deportivas en busca de un lugar en la máxima justa deportiva juvenil del país.

Entre los deportes que forman parte de este proceso selectivo se encuentran karate, atletismo, basquetbol, basquetbol 3x3, boxeo, futbol, voleibol de playa, voleibol de sala, tiro con arco, ráquetbol, judo, luchas asociadas, ajedrez, bádminton, béisbol, handball, sóftbol y taekwondo, disciplinas que congregan a deportistas de diferentes municipios del estado.

Las eliminatorias estatales se desarrollan en diversas sedes, entre las que destacan la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, la Unidad José López Portillo, la Unidad Satélite, el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis, el Estadio 20 de Noviembre, el Club Cinegético y de Tiro con Arco Halcones A.C., así como el Instituto Potosino de la Juventud, además de otros escenarios habilitados para esta etapa.

Cabe recordar que algunas disciplinas no califican de manera directa a la Olimpiada Nacional 2026 a través del selectivo estatal, ya que su pase se obtiene mediante eventos clasificatorios organizados por las respectivas federaciones deportivas en coordinación con la CONADE. En estos casos, los atletas deben cumplir con marcas, tiempos o criterios específicos, como ocurre en deportes como la gimnasia en sus distintas modalidades, patinaje, hockey, ciclismo, natación, tenis, entre otros.

