Arranca mañana el torneo "Fiestas Patrias" de Morales

Con la participación de 33 equipos, divididos en dos categorías, este sábado 8 del presente arrancará una edición más del tradicional Torneo de Futbol "Fiestas Patrias de Morales", el cual celebrará su gran final el miércoles 16 de septiembre.

Un total de 13 equipos tomarán parte en Primera Fuerza divididos en tres grupos y 20 escuadras que fueron repartidos en 4 grupos, quienes jugarán una fase de grupos, luego tendrá lugar la liguilla, para finalmente disputar la gran final y el premio en económico que estará en juego.

PRIMERA FUERZA

En el Grupo 1, Escalerillas contra Valdez Teiesa-Coméis, Mezquital-2 18:00; La Bronce-Fam. Rojas vs. Agua Señora, Mezquital-3 18:00; Grupo 2, L. Rojas-Genetic vs. Canchola, Conciencia 18:00; Camerún vs. Lagartos, T. Blanca-1 18:00; Grupo 3, Promocional Habitacional Papas vs. Familia Nieto Galaviz, Mezquital-4 18:00; Quinta Imperial M y H Real HRY vs. Colonia Morales, Mezquital-1 18:00.

SEGUNDA FUERZA

En el Grupo 1, San Joaquín vs. Reingeniería La Gambeta, Agua Señora 16:00 horas; La Veci Buky contra Optilens FC Mezquital-2 16:00; Grupo 2, San Miguelito-La Bronce vs. Real Tigres T. Blanca-1 16:00; Duques Pitafin vs. Potogas, T. Blanca-2 16:00

En el Grupo 3, Morales-Sies vs. Family Barber Shop-Sacar del Centro, Conciencia 16:00; Los Reyes vs. Atlas Jr., Mezquital-4 16:00; Grupo 4, Atlético 16 de Septiembre vs. Deportivo Foyo BCH, Mezquital-1 16:00; Mozart FC vs. Dep. Morales-Leones Negros, Mezquital-3 16:00.