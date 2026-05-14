Arrieta se lleva la 5ta. etapa del Giro

POTENZA.- El español Igor Arrieta ganó la quinta etapa del Giro de Italia el miércoles pese a tomar el camino equivocado cerca del final.

La ronda italiana cambió de líder general: el portugués Afonso Eulálio se apoderó de la maglia rosa tras quedarse sin la victoria de etapa por dos segundos en dramático cierre.

Con dos kilómetros (1,2 millas) por recorrer, Arrieta iba apenas por detrás de Eulálio después de que ambos hubieran protagonizado juntos una larga escapada. Pero Arrieta calculó mal una bifurcación de doble sentido en la carretera y se fue a la izquierda y hacia arriba, en lugar de a la derecha y cuesta abajo.

Arrieta pronto vio que se encontraba con una línea de cinta roja que acordonaba la vía y dio la vuelta a la bicicleta frenéticamente. Pese a perder un tiempo valioso, aun así logró alcanzar y superar a Eulálio a falta de 100 metros, en un desenlace poco probable.

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"Realmente no sé qué decir. Cuando perdí a Eulálio en los últimos dos kilómetros pensé: ´no es posible´, pero seguí apretando, vi que él no podía ir más rápido que yo y, cuando tomé su rueda, pensé: ´quizá puedo ganar´", relató Arrieta.

Mientras el desanimado Eulálio cruzaba la meta detrás de él, Arrieta se llevó las manos a la cara, incrédulo por la victoria. El corredor de 23 años, del UAE Team Emirates, bajó luego la cabeza cuando el cansancio se hizo sentir tras más de cinco horas sobre la bicicleta, bajo una lluvia intensa y con carreteras resbaladizas.