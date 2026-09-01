Arrolla Barcelona al Rayo Vallecano

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Lamine Yamal y Raphinha marcaron dos goles cada uno, y el extremo inglés Anthony Gordon aportó dos asistencias, en la victoria de Barcelona por 5-2 sobre Rayo Vallecano para registrar su 21er triunfo consecutivo en casa.

Rayo buscaba su primera victoria de la temporada y tomó una ventaja inesperada a los 12 minutos, cuando Sergio Camello remató con potencia un pase atrás de Álvaro García desde la izquierda.

Barcelona, sin embargo, reaccionó casi de inmediato y ya ganaba 2-1 antes de que se cumpliera la mitad del primer tiempo.

Raphinha empató con una definición bien ejecutada a los 18 y Lamine Yamal los puso en ventaja 90 segundos después con una jugada característica: se metió desde la derecha hacia el centro y sacó un potente disparo de zurda al ángulo, a la parte alta de la red.

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El equipo de Hansi Flick consiguió el tercero tras el descanso, cuando Florian Lejeune desvió hacia su propia portería un pase atrás de Gordon. Aunque el destacado Camello recortó la diferencia con un sólido cabezazo, Raphinha pronto puso el 4-2 y Yamal cerró la cuenta con un remate rasante desde fuera del área, a un minuto del final.

La victoria colocó al cuadro del Barcelona por encima de Real Madrid en la cima de la liga por diferencia de goles. Rayo quedó tercero por la cola.

En otro resultado del lunes, Osasuna derrotó 1-0 a Getafe para continuar su arranque invicto en La Liga.