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Arrollan Marlins a Medias Blancas

Con un rally de 4 carreras en la octava entrada Miami venció a Chicago

Por AP

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Arrollan Marlins a Medias Blancas

MIAMI.- Griffin Conine conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada, y los Marlins de Miami anotaron cuatro veces en la cuarta para arrollar el martes 9-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Los Marlins, que no habían conectado hits en los primeros tres innings, consiguieron su primer imparable en el cuarto, cuando Xavier Edwards pegó un sencillo ante el abridor Erick Fedde (0-1). El dominicano Agustín Ramírez pegó un doble, y luego Liam Hicks impulsó a ambos con un hit profundo por la línea de primera base.

Hicks lidera las Grandes Ligas con ocho carreras impulsadas esta temporada.

El jardinero central venezolano Luisangel Acuña cometió dos errores con pocos instantes de diferencia en tiros al plato. 

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El primero ocurrió en el sencillo de Owen Caissie, que remolcó a Hicks, y el segundo llegó en el sencillo del dominicano Heriberto Hernández, que llevó a Caissie al plato y le dio a Miami ventaja de 4-2.

Fedde realizó 80 lanzamientos en cinco entradas, ponchó a cuatro, permitió tres carreras y otorgó una base por bolas.

Con Hernández en tercera, Graham Pauley tocó la bola. El relevista Bryan Hudson hizo un mal tiro al plato, lo que le dio a los Marlins su quinta carrera. Conine y Hicks anotaron con elevados de sacrificio en la séptima y la octava.

Anthony Bender (1-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras, recetando un ponche y una base por bolas.

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