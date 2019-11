Arsenal felicita a Monarcas y resulta "trolleado"

No es el aniversario de Monarcas, pero uno de los equipos grandes de Inglaterra, como es el Arsenal, pensó que sí lo era y se animó a felicitarlos.

El "hashtag" "#AMORelia" acompañó la publicación en las redes sociales de los Gunners.

No le atinaron ni a la edad ni a la fecha, por lo que el Morelia replicó: "Pues no es hoy ni cumplimos 95 años, pero la intención es lo que cuenta. Los esperamos el 4 de junio para festejar el 70° Aniversario".

El conjunto inglés culpó a Wikipedia y mostró una captura de pantalla para justificar su error, por lo que el club michoacano los invitó a consultar esos datos en su sitio Web.