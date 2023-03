Arsenal golea al Everton y amplía a 5 puntos su ventaja

LONDRES (AP) — Arsenal extendió a cinco puntos su ventaja en la cumbre de la Liga Premier inglesa, merced a la goleada de 4-0 que le propinó el miércoles al Everton, con un doblete del brasileño Gabriel Martinelli y en una de las mejores actuaciones del conjunto londinense en la campaña.

Everton sorprendió a los líderes el 4 de febrero, cuando se impuso por 1-0 como local, pero no pudo repetir la proeza en el Emirates Stadium, donde Bukayo Saka puso en ventaja a los Gunners con una definición elevada, casi sin ángulo de tiro, a los 40 minutos.

El extremo inglés se convirtió en proveedor en el primer minuto de descuento del periodo inicial, al enviar un pase que rozó los pies del mediocampista Idrissa Gueye antes de llegar a Martinelli, quien definió rasante.

Martin Odegaard aprovechó una diagonal retrasada de Leandro Trossard a los 71 minutos, y Martinelli marcó el cuarto tanto a los 80, con lo que completó una buena exhibición de los dirigidos por el español Mikel Arteta, quienes tienen ahora el mismo número de partidos (25 de un total de 38) que el Manchester City, ubicado en la segunda posición.

En términos de margen de victoria, sólo el 5-0 endilgado al Nottingham Forest en octubre mejoró este resultado para el Arsenal, que ha ganado tres duelos seguidos para dejar atrás una racha en que consiguió sólo un punto de nueve posibles, incluyendo una derrota ante el City.

Los Gunners no se coronan en la liga desde 2004.

"El hecho de que estemos aquí es nuestro mejor argumento. Queremos continuar así", recalcó Arteta.

Añadió que la clave para la victoria fue el primer tanto de Saka, el cual llegó justo cuando Arsenal y sus seguidores se sentían más frustrados ante unos Toffees que defendían prácticamente con todo el equipo y apostaban a la contra.

"Una vez que hemos anotado el primer gol, el partido se ha destrabado", dijo Arteta. "Necesitábamos un momento mágico, y Bukayo lo produjo. Después de eso crecimos y hemos merecido ganar el partido".

Everton permaneció en la zona de descenso, en el antepenúltimo puesto. Ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos bajo las órdenes del entrenador Sean Dyche, recién contratado.

El conjunto de Merseyside ha disputado un partido más que el resto de los equipos situados en la zona de peligro.

"No somos ingenuos", dijo Dyche. "Yo sabía que no todo andaba bien cuando vine. Hay mucho trabajo por hacer, lo sé. Cada partido es importante y se lo he dicho a los jugadores".

Liverpool, el rival acérrimo del Everton, mejoró sus posibilidades de clasificación a la Liga de Campeones, al doblegar 2-0 al Wolverhampton, gracias a tantos de Virgil van Dijk y Mohamed Salah a los 73 y 77 minutos, respectivamente.

Los Reds treparon al sexto puesto y están ahora a sólo seis unidades del Tottenham, que es cuarto.

Menos de un mes después de ser humillado 3-0 por los Wolves, Liverpool se vengó.