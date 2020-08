Arturo Brizio reconoce errores y abuso del VAR

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció tres claros errores arbitrales en la Jornada 4.

El primero fue que no se expulsó a Ariel Nahuelpán en el juego Atlético de San Luis vs Tijuana por el árbitro Marco Antonio Ortiz.

En el Atlas vs Toluca no se marcó penalti a favor de los toluqueños por parte de Luis Enrique Santander.

Y finalmente en el América vs Santos no se debió marcar penalti a favor de los laguneros como sí lo hizo Fernando Hernández.

Además, Brizio reconoció que se está abusando del uso del VAR de parte de los silbantes, por lo que se harán ajustes para esta jornada.