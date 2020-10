Asesinan a primo de Jorge Campos en Acapulco

El primo del exportero de la Selección Nacional, Jorge Campos, fue asesinado la tarde del martes en la céntrica colonia Progreso en Acapulco. De acuerdo al reporte policiaco, el hombre fue identificado como Enrique Campos Torres, de 61 años de edad, primo hermano del ex portero y comentarista de futbol.

El reporte indica que alrededor de las 7 de la noche del martes, el primo del ex portero junto con otro hombre estaba en la banqueta de un fraccionamiento, hombres armados a bordo de un automóvil le dispararon.

El primo del ex portero, según el reporte, intentó correr para protegerse pero fue alcanzado por los disparos, quedó muerto en el estacionamiento. El otro hombre quedó ileso.