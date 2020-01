Así fue la boda Guido Rodríguez en Argentina

Guido Rodríguez se tomó el fin de semana para dejar sus preocupaciones a un lado y dar un paso importante en su vida personal, el matrimonio.

Después de ser uno de los villanos en la caída del América, al fallar en la tanda de penaltis contra el Monterrey, en la final del Apertura 2019, el mediocampista no tardó en tomar sus maletas y viajar a Argentina.

Aunque no es claro su retorno a México, por las ofertas que el Betis ha lanzado por él, el contención de la Albiceleste protagonizó una boda de ensueño, para su pareja Guadalupe Ramón.

Después de tres años de relación, ambos dieron formalidad a su unión, con una gran ceremonia en su país. Incluso, su compatriota y defensa de las Águilas, Emanuel Aguilera, estuvo entre los invitados.

"A un día de firmar un papel y tener un anillo que nos une más. Pero nada cambio, el amor y el respeto que siempre estuvo y va a estar es lo más importante. Poder seguir caminando juntos, en todas las circunstancias que nos presente la vida. Gracias por aparecer y cómo te dije siempre, gracias por amarnos a mí a Fran (porque vengo con el combo). Te amo... Te amamos", fue el mensaje que el futbolista le dedicó a su ahora esposa.

Aunque el plantel deberá reportar a más tardar el 10 de enero, el futuro inmediato de Guido apunta a España; sin embargo, podría esperar seis meses más a que su contrato con las Águilas finalice, para marcharse libre al club que él quiera.

Incluso, para facilitar la salida de Rodríguez, su representante ya habría ofrecido a otro de sus clientes al América, al también argentino Iván Marcone, ex del Cruz Azul de quien se especula su regreso a la Liga MX, aunque la directiva de Boca Juniors no lo quiere soltar por menos de 8 millones de dólares.