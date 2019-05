Así les ha ido a México cuando debuta con derrota en Copas del Mundo

Este jueves la Selección Mexicana Sub 20 debutó en con derrota en el Mundial de la categoría realizada en Polonia al caer 1-2 ante Italia. Para la mala fortuna de los representativos mexicanos en Copas del Mundo, perder el primer partido significa tener un torneo para el olvido.

Solamente dos generaciones han sobresalido después de obtener un resultado adverso en su presentación. El Tri Sub 20 en el Mundial de Colombia en 2011 al quedarse con el tercer lugar y la Sub 17 en Emiratos Árabes Unidos en 2013, quienes perdieron en la final ante Nigeria.

A continuación te presentamos el recuento de la Selección Nacional en sus distintas categorías cuando se presenta en una Copa del Mundo y en su primer partido se lleva una derrota:

SELECCIÓN MEXICANA SUB 17

Italia 1991

Fase de Grupos – 4-3 vs Australia

Egipto 1997

Fase de Grupos – 2-3 vs España

Nigeria 2009

Octavos de Final – 0-2 vs Suiza

Emiratos Árabes Unidos 2013

Final - 1-6 vs Nigeria

SELECCIÓN MEXICANA SUB 20

Australia 1981

Fase de Grupos – 1-0 vs Alemania Federal

Portugal 1991

Cuartos de Final – 3-0 vs Suecia

Emiratos Árabes Unidos 2003

Fase de Grupos – 1-2 vs Costa de Marfil

Colombia 2011

Tercer Lugar – 1-0 vs Argentina

Turquía 2013

Octavos de Final – 1-2 vs Grecia

Nueva Zelanda 2013

Fase de Grupos – 0-2 Malí

SELECCIÓN MAYOR

Uruguay 1930

Fase de Grupos – 4-1 vs Francia

Brasil 1950

Fase de Grupos – 4-0 vs Brasil

Suiza 1954

Fase de Grupos – 5-0 vs Brasil

Suecia 1958

Fase de Grupos – 3-0 vs Suecia

Chile 1962

Fase de Grupos – 2-0 vs Brasil

Argentina 1978

Fase de Grupos – 3-1 vs Túnez

Estados Unidos 1994

Octavos de Final – 1-0 vs Noruega