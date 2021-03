Así llegan pilotos de Canel´s a la penúltima fecha de iRacing

La penúltima fecha de la segunda temporada NASCAR Peak México iRacing se corrió en la pista virtual de Texas Motor Speedway con la presencia de los pilotos Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G y Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G quienes buscaron estar en el podio de vencedores para continuar con sus aspiraciones al título en la gran final a celebrarse a finales del presente mes.

Las acciones arrancaban y Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G comenzaba a presionar recuperando lugares colocándose dentro de los tres primeros manteniendo su posición hasta la vuelta 33, en la que haciendo pareja se van tanto Alex como Rubén en busca del liderato.

La presión se mantiene permanente buscando la línea adecuada para poder atacar al líder quien es superado por Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G en la vuelta 37, momento en el que cae nueva bandera amarilla que ayuda a García para bajar un poco su ritmo y posteriormente compartir vuelta tras vuelta el liderato.

En la vuelta 62 llega la detención en pits saliendo en punta Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G y Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G quienes trabajan en equipo durante más de treinta giros en donde ambos ocupaban el liderato, siendo en la vuelta 95 que se realiza una nueva para en pits que hace perder el gran trabajo de ambos pilotos.

Comienza la carrera a entrar en su recta final, vuelta 135 los problemas de conexión llegan para Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G peleando por el top tres, con eso queda fuera de toda posibilidad para conseguir podio perdiendo nueve vueltas en posición 32. La recta final la enfrenta Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G en tercero, se cumplen en amarilla las 137 vueltas que generan tiempo extra, contacto sobre García por parte de Montaño lo deja fuera del podio a metros de la meta, al final consigue lugar 13.

Al respecto Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G, comenta, "Estuvimos dominando gran parte de la carrera en Texas, llegamos a esa fecha por el liderato el cual tenía a metros del final, pero me pegaron provocándome un fuerte accidente que me mandó atrás, pude recuperar posiciones pero al final no el liderato general, me quedo a seis puntos con muchas posibilidades de que en la final se pueda poner al auto #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G nuevamente en el campeonato, llegamos en una muy buena posición por lo que será importante trabajar bien".

El campeonato NASCAR Peak México iRacing marcha después de nueve fechas con Víctor Barrales Jr. de líder sumando 343 unidades, le siguen, Rubén García Jr. 337, Abraham Calderón 330, Paul Jourdain 316, Alex de Alba Jr. 300, Julio Villalobos Jr. 299, Jake Cosío 288, Rodrigo Rejón 287, Adres Pérez de Lara 281 y finalizando el top 10 Aarón Cosío 263.