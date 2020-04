Asociación de Futbolistas pide no tocar salarios en Liga Femenil e inferiores

Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), solicitó a los clubes de la Liga MX que no se tocaran los salarios de las jugadoras de la Liga Femenil y de las categorías inferiores durante los reajustes por la suspensión de actividades.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ortiz explicó que el sueldo de las futbolistas son mucho menores a los de la Primera División, por lo que no sería justo también bajarles, aunque sea momentáneo.

Sobre el Ascenso MX, el directivo dijo que "todos sacaron la ´banderita blanca´" por lo que no ha logrado intervenir en su situación.

Ortiz añadió que el Clausura 2020 y resto del futbol mexicano regresará cuando los profesionales y aficionados estén libres de contraer contagio del coronavirus.