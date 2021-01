Asombra a Nuno Espírito Santo la recuperación de Raúl Jiménez

La recuperación de Raúl Jiménez va viento en popa, tanto que el técnico portugués Nuno Espírito Santo espera que vuelva en esta misma campaña.



El mexicano sufrió a finales de año pasado un fuerte golpe en la cabeza que le fracturó, dejándolo fuera de toda actividad.

Al hablar de plazos para su vuelta y si está sería en esta misma campaña, el técnico dijo: "Tenemos un plan médico y estas cosas son decisiones muy responsables que hay que tomar por la gravedad de la lesión y lo que puede afectar, así que tenemos que ser muy pacientes y tomar las decisiones correctas. Al decir esto, esto requerirá una decisión sobre el cirujano, requiere pruebas y escaneos en el cráneo y todas estas cosas toman tiempo, y todo el mundo seguirá y procederá de acuerdo a la situación. No nos precipitaremos ni correremos ningún tipo de riesgo".

El progreso del atacante ha lo sorprendido. "No sólo a mí, sino todo el cuerpo médico está sorprendido porque está mejorando en todas las pruebas de conmoción cerebral que le hicimos anteriormente, hace dos temporadas, así que está muy, muy bien".

Esto ha levantado anímicamente a la plantilla que no ha tenido un buen torneo. "Exactamente eso. Sólo con verlo correr y levantar pesas y hacer todos estos entrenamientos de fuerza, es un gran estímulo para todos. Porque, en primer lugar, es el hombre, es Raúl. Lo que queremos es que Raúl esté sano, y entonces recuperaremos a Raúl como jugador, y como jugador importante para el equipo. Pero el gran estímulo para nosotros es tenerlo cerca".

La recuperación mental de Raúl Jiménez será muy importante, pero lo da por sentado. "Esa parte no me preocupa y no es una preocupación para nosotros porque es exactamente el mismo niño, el mismo chico. Siempre con una sonrisa en la cara y consciente del proceso que tiene que pasar, confiado en que volverá más fuerte, y en esa parte no estamos muy preocupados, sinceramente, porque tiene todo el apoyo; su mujer, tiene una chica preciosa que le da todas las sonrisas, así que esa parte es buena. La otra parte, cuando mencionas el rumbo o cómo va a afrontar esta situación, cómo va a reaccionar su cerebro a la aceleración, a la desaceleración, a los saltos, al impacto... ese es otro tema, pero eso vendrá con el tiempo".

De la opción de utilizar el protector craneal, estilo Petr Chevy, dijo: "No, no se ha discutido. Básicamente porque no es el momento de tratar de encontrar, como Cech, la situación. La situación es diferente, es un delantero y debe usar la cabeza permanentemente en el juego, pero eso vendrá con el tiempo. Si es una solución, entonces tendremos que medir y ver si es apropiado intentarlo".