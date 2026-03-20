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Aston Villa alcanza otra vez, cuartos de final

Por AP

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
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Aston Villa alcanza otra vez, cuartos de final

Aston Villa dio un paso firme en la Europa League y se metió entre los ocho mejores del torneo. El equipo inglés, con Emiliano Martínez como titular, derrotó 2-0 al Lille en la vuelta de los octavos de final y completó un 3-0 global que lo dejó en cuartos sin sobresaltos.

Después del 1-0 conseguido en Francia una semana antes, el conjunto de Unai Emery sostuvo la ventaja en Birmingham y la amplió en el segundo tiempo. El arquero argentino tuvo una intervención decisiva en el inicio de la jugada que abrió el partido y volvió a ser parte importante de una noche europea sólida para los Villanos.

Durante la primera mitad, Lille intentó inquietar y tuvo algunas aproximaciones, pero Aston Villa logró sostener el control del resultado global. El equipo local recién encontró el quiebre del partido a los ocho minutos del segundo tiempo, cuando John McGinn apareció para marcar el 1-0 en Villa Park.

La jugada tuvo al Dibu como protagonista desde el arranque. El argentino respondió en su arco y, segundos después, el avance inglés terminó en el gol que empezó a liquidar la serie. Ya sobre el final, Leon Bailey convirtió el 2-0 y selló definitivamente la clasificación del conjunto inglés.

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