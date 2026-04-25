Atl. de San Luis visita a FC Juárez
La escuadra potosina buscará cerrar el torneo con un triunfo
El Atlético de San Luis jugara este sábado a la frontera norte para enfrentar a FC Juárez en punto de las 21 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
La escuadra potosina llega motivada tras su reciente victoria en casa ante Santos Laguna, por lo que buscará cerrar el certamen con dos triunfos consecutivos y mejorar su imagen en la recta final del torneo.
En el historial entre ambos equipos, se han enfrentado en 24 ocasiones, con ligera ventaja para el conjunto fronterizo que suma 10 triunfos, mientras que San Luis ha conseguido 8 victorias y se registran 6 empates.
El antecedente más reciente favorece a los Bravos, quienes en el torneo anterior se impusieron 2-1 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez con un gol de último minuto de Óscar Estupiñán al 90+8.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con estimaciones previas, FC Juárez parte como ligero favorito con una probabilidad de victoria del 46.70%, mientras que el empate se sitúa en 25.63% y el triunfo del Atlético de San Luis en 27.67%.
En medio de este panorama, también crecen las versiones sobre el futuro del director técnico Raúl Chabrand, quien, independientemente del resultado, podría dejar el interinato en el banquillo potosino al finalizar el encuentro. Trascendiendo que la directiva analiza opciones con perfil europeo o alineadas a la filosofía del Atlético de Madrid, con miras a un nuevo proyecto.
no te pierdas estas noticias
Puebla recibe Querétaro en juego de eliminados
El Universal
El partido será el único del viernes 24 de abril en la Liga MX Clausura 2026
En la agonía, Bellerín da empate a Betis ante el Madrid
EFE
Kylian Mbappé solicitó su cambio en el minuto 81 durante el encuentro disputado en el estadio de La Cartuja
Carlos Alcaraz se pierde Roland Garros por lesión de muñeca
AP
El tenista español Carlos Alcaraz no participará en Roland Garros ni en el Abierto de Italia por una lesión en la muñeca derecha.