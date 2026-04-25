Atl. de San Luis visita a FC Juárez

El Atlético de San Luis jugara este sábado a la frontera norte para enfrentar a FC Juárez en punto de las 21 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La escuadra potosina llega motivada tras su reciente victoria en casa ante Santos Laguna, por lo que buscará cerrar el certamen con dos triunfos consecutivos y mejorar su imagen en la recta final del torneo.

En el historial entre ambos equipos, se han enfrentado en 24 ocasiones, con ligera ventaja para el conjunto fronterizo que suma 10 triunfos, mientras que San Luis ha conseguido 8 victorias y se registran 6 empates.

El antecedente más reciente favorece a los Bravos, quienes en el torneo anterior se impusieron 2-1 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez con un gol de último minuto de Óscar Estupiñán al 90+8.

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De acuerdo con estimaciones previas, FC Juárez parte como ligero favorito con una probabilidad de victoria del 46.70%, mientras que el empate se sitúa en 25.63% y el triunfo del Atlético de San Luis en 27.67%.

En medio de este panorama, también crecen las versiones sobre el futuro del director técnico Raúl Chabrand, quien, independientemente del resultado, podría dejar el interinato en el banquillo potosino al finalizar el encuentro. Trascendiendo que la directiva analiza opciones con perfil europeo o alineadas a la filosofía del Atlético de Madrid, con miras a un nuevo proyecto.