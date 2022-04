Atlante expulsó a todos los líderes de sus porras

Emilio Escalante, presidente del Atlante, dijo que su equipo no reconoce a ningún líder de porras, barras o similares, y si en esta nueva "Zona Familiar de Animación del Club Atlante" que implementará en una de las cabeceras del estadio Azulgrana, se cuela uno de estos personajes, será expulsado de inmediato.

Todo esto, porque el directivo no quiere que en el Azulgrana, ocurra lo que le sucedió a sus pasados socios, los que eran dueños del Querétaro, que fueron expulsados del futbol, por no saber controlar a sus grupos de animación.

"Acabamos de sacar un comunicado donde señalamos que no reconocemos barras, líderes de porras o grupos de animación. Hoy credencializamos a la gente que quiera estar en la zona familiar de animación del Club Atlante. Ahí, cada vez que ingresen les daremos un reglamento para su comportamiento. En esa zona no habrá líderes, y cuando detectemos uno, serán expulsados. Es muy claro, esa zona era familiar, nada de abusos y líderes, queremos que estén niños, abuelos, familia, como siempre ha sido con el Atlante".

Así que quien quiera ingresar, "deberá de tener su credencial, tendrá su localidad numerada en un lugar donde habrá cámaras de identificación", mencionó el, presidente quien recalcó: "Nada de líderes".

El proceso de credencialización del Club Atlante, debe de cumplir los siguientes requisitos:

· Fecha de inicio del proceso de credencialización miércoles 6 de abril 2022, y se alargará por quince días.

· Requisitos y documentación (INE, CURP, Comprobante de Domicilio. En el lugar se les tomará fotografía. Los datos que el usuario proporcione, se subirán y enviarán al sistema de la Liga de Expansión.

· El aficionado credencializado, recibirá el reglamento de la zona y en el mismo estarán las especificaciones de uso de datos personales, firmando el secreto de confidencialidad de los mismos.

· Una vez realizado el trámite, el Club notificará la fecha de entrega del Carnet Único. La entrega será de manera personalizada al interesado, presentando Identificación Oficial.

· Una vez que el acreditado tenga su carnet, podrá asistir a la taquilla del estadio, presentar el mismo junto con su Credencial Oficial para adquirir un boleto de la Zona Familiar de Animación del Club Atlante.

· El acceso a la zona familiar de animación podrá ser 2 horas antes de cada partido y se cerrará su acceso 10 minutos antes de que comience el juego, presentando su credencial y boleto del juego correspondiente.

Lo que le sucedió a los exsocios de Emilio Escalante, los que eran dueño del Querétaro, encabezados por Gabriel Solares, no quiere que le suceda a él:

"Prácticamente hace dos años que cada quien decidió por su proyecto. Tomé mis cosas y cada quien hizo su juego. Lo que le sucedió a ellos es algo que no debe de volver a suceder en el futbol mexicano, por eso decidimos actuar de esta forma".