Atlas busca despertar cuando reciba al León este sábado

A-AA+





Viernes, 10 de marzo de 2023 16:37 | Deportes | FUTBOL-ATLAS



CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Los rojinegros del Atlas han tenido un mal torneo, y ya rumbo a la última parte del campeonato tienen con urgencia que sumar de tres puntos si quieren, por lo menos, entrar a la repesca. Ahora reciben a León en una oportunidad para que el técnico Benjamín Mora rectifique el rumbo.

Después de disputar 10 partidos, los Rojinegros tienen tan solo 9 puntos, que les colocan en la deshonrosa posición 14 de 18; solo están por encima del San Luis, Necaxa, Gallos y Mazatlán, cerca de concretar un gran fracaso si no consiguen calificar a repesca en el benevolente sistema mexicano de la Liga MX.

Si bien los atlistas no registran tantas derrotas (3) si tienen muchos empates (6) que no les permiten consolidarse, y peor aún solo tienen una victoria. Lejos están las épocas donde Atlas se hacía fuerte en casa, pues en 6 partidos en el Estadio Jalisco, tienen su único triunfo del torneo, tres empates y dos caídas.

Por su parte, León tiene ante sí una posibilidad clara de sumar, pues en la séptima posición buscará este sábado consolidar el proyecto de Nicolás Larcamón como técnico Esmeralda. De ganar, los leoneses que tienen 15 puntos estarían a un paso de las primeras cuatro posiciones, con 18 unidades, las mismas que Toluca ubicado en la quinta posición. El duelo entre Atlas y León tendrá lugar este sábado a las 17 horas.